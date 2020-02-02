Общество
Газета.RuПоклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Здоровье
Гражданин Китая с коронавирусом пожаловался на условия в больнице Читы
«В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование», — цитирует гражданина КНР интернет-газета «Znak».
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Гаджеты
Европарламент хочет ввести универсальный разъем для зарядки смартфонов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
Спорт
Сборная России завоевала путевку на чемпионат мира по мини-футболу
Авто
Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
Общество
В Италии добились прогресса в изучении коронавируса
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.
Общество
Митинг за восстановление обрушившегося СКК проходит в Петербурге
Согласованная акция за восстановление спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проходит в Санкт-Петербурге.
Кино
Историческая драма «1917» Сэма Мендеса вышла в прокат
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Политика
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Биатлон
Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону
Футбол
Игало: «С детства я всегда мечтал о „Манчестер Юнайтед“»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в общении со Sky Sports News прокомментировал свой недавний переход в состав «красных дьяволов».
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Здоровье
Первые симптомы рака кишечника назвали врачи
01.02.2020 О ранних сигналах организма, свидетельствующих об онкологии толстого кишечника, рассказали специалисты журналу Ехрrеss.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Авто
Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
В движение кроссовер приводит двухлитровый 171-сильный мотор.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.