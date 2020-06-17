Общество
РБКПоклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
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с чего всё началось
Фото В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников.66.ruвчера в 08:13
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«Я не страшливый, не боязливый»: отец Сергий — про захват Среднеуральского монастыря
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