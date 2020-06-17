Общество

РБКРБКПоклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
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с чего всё началось

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

Фото В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников.
66.ruвчера в 08:13

Подробнее о событии

ФСБ опровергла сообщения об участии в проверке монастыря на Урале

РИА Новости12:40

Полиция приехала в Среднеуральский женский монастырь после того, как его взяли под охрану казаки

66.ru03:56

Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале

Говорит Москва08:19

«Я не страшливый, не боязливый»: отец Сергий — про захват Среднеуральского монастыря

Екатеринбург Онлайн08:01

Сергий готовит важное богослужение, несмотря на запрет. В монастырь подтягивается паства

Znak.com04:41

ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

РБК11:32

Силовики приехали в захваченный Сергием монастырь. Повод дали воевавшие на Донбассе казаки

URA.Ru04:23
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Экономика

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
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Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации.
Интерфакс 12:08
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Футбол

Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины

Евро-футбол.ру 08:56
Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
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Здоровье

Препарат для лечения коронавируса получила Самарская область

Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com 03:18
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Армия и оружие

Турция блокирует антироссийские действия НАТО

Турция блокирует антироссийские действия НАТО Анкара хочет, чтобы Североатлантический альянс признал отряды курдов террористами.
Экспресс газета 11:18
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Политика

Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО

Министр обороны Японии Таро Коно назвал планы по размещению в стране наземных комплексов системы противоракетной обороны Aegis Ashore "нерациональными", об этом он заявил на заседании комитета по безопасности парламента страны.
РИА Новости вчера в 01:04
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Технологии

Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
Astera 12:20
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Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

Lenta.ru 10:04
Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
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Общество

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК 12:16
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Футбол

Полузащитник «Спартака» Игнатов хочет перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов планирует продолжить карьеру в «Локомотиве».
Metaratings 10:26
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
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Происшествия

Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 12:40
Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Происшествия

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

REGNUM 07:05
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
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