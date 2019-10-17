Общество

REGNUMREGNUMПоклонская ответила Собчак на критику длины юбки

Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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с чего всё началось
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала
 в Telegram замечание Ксении Собчак относительно длины ее юбки.
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Поклонская считает, что Собчак нет дела до ее юбки

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Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую

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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

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Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над ее юбкой

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Поклонская резко ответила Собчак после критики длины её юбки

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С начала 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях без номеров в течении 10 дней после покупки.
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В России завод китайской марки Haval открылся нынешним летом из-за растущего спроса на китайские модели, и вот, с конвейера предприятия сошел первый инновационный пятидверный купе-кроссовер F7x.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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