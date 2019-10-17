Общество
REGNUMПоклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала в Telegram замечание Ксении Собчак относительно длины ее юбки.Рамблер09:48
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