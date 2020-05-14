Депутат Госдумы Российской Федерации от Крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.

с чего всё началось

Депутат пожелала ему только всего хорошего и высоко оценила возможность высказаться, которую дал ей украинский журналист. До этого Поклонская дала интервью Гордону, после чего он назвал ее символом предательства.

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