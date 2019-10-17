Общество
Lenta.ruПоклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала в Telegram замечание Ксении Собчак относительно длины ее юбки.Рамблер09:48
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В мэрии Новосибирска рассказали о семье погибшей школьницы
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
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Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости 20:40
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Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.
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Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
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Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
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Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 16:46
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».
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Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
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Зеленский озвучил условия реализации «формулы Штайнмайера»
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