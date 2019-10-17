с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Общество NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.

Армия и оружие О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Наука Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов Ученые из Германии включили в список самых быстрых существ на планете серебряных муравьев вида Cataglyphis bombycina, которые обитают в пустыне Сахара.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.

Авто Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge Модель, построенная на базе бестселлера Volvo XC40, стала первым представителем новейшего семейства полностью электрических автомобилей шведского бренда.

Финансы Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.

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Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Авто Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe 15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.

Здоровье В США более 30 человек скончались от вейпинга Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Политика Путин пообещал «киношникам» бесплатное второе высшее образование Президент РФ Владимир Путин счёл возможным сделать бесплатным получение второго высшего образования для учебных заведений, которые готовят режиссёров, сценаристов и прочих специалистов «смыслообразующих профессий».

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне Американские ученые узнали, что некоторые люди могут высыпаться всего за четыре, а не за восемь часов сна.

Авто Какое масло может убить «сердце» машины В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих современных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести заклиниванию.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.