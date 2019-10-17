Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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