Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Футбол Гендиректор «Уфы» поделился впечатлениями от подготовки к ЦСКА Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от подготовки к матчу 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Происшествия В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Политика В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.

Единоборства Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).

Экономика Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Политика В Раде создали межфракционное объединение «Кубань» В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Кино Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская» Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".

Здоровье Бесплатное школьное питание для детей-инвалидов предложили ввести на Алтае Представители партии «Единая Россия» представили в алтайский парламент предложение о бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Политика Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

Политика Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».