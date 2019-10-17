Общество
Lenta.ruПоклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Футбол
Гендиректор «Уфы» поделился впечатлениями от подготовки к ЦСКА
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился впечатлениями от подготовки к матчу 13-го тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Газета.Ru 00:07
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК 01:04
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Футбол
Матч между «Барселоной» и «Реалом» был перенесён на декабрь
LiveResult.Ru вчера в 15:46
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Кино
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская»
Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".
Байкал-Daily 01:13
Кино
Новый тизер сериала от Netflix «Ведьмак» появился в Сети
Компания Netflix опубликовала в Сети новый тизер американо-польского сериала "Ведьмак".
VSE42.RU 01:44
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Реальное время вчера в 23:49
Здоровье
Бесплатное школьное питание для детей-инвалидов предложили ввести на Алтае
Представители партии «Единая Россия» представили в алтайский парламент предложение о бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Алтайская правда 00:18
Политика
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Политика Сегодня вчера в 08:24
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10