Шоу-бизнес
РИА НовостиПоклонская подтвердила развод с мужем
Оценить35
Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу.
— Наталья Поклонская, российский политикИзвестия 11:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Баскетбол
Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу
Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Политика
В Берлине начинается подготовка саммита «нормандской четверки»
В Берлине в понедельник состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Росбалт вчера в 18:36
Авто
Фотошпионы запечатлели интерьер новой Kia Optima
Седан KIA Optima третьего поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, готовится к премьере.
Автоновости дня 07:33
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Бондарчук отвела в школу внучку
Предпринимательница и редактор Светлана Бондарчук опубликовала у себя в инстаграме фото, сделанное 2 сентября в первый день учебы в первом классе ее внучки Маргариты.
Газета.Ru 03:53
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Общество
В России оценили решение Германии о бизнесе цифровых монополий
Иванов напомнил, что многое из того, что сейчас рассматривают законодатели в Германии, предлагали в России больше года назад в рамках первой редакции Пятого антимонопольного пакета.
Lenta.ru 09:22
Футбол
Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина
Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Футбол
ЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
РИА Новости 11:04
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
Родители фигурантов уголовного дела 27 июля вышли с пикетами к мэрии Москвы
Родители фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы, сообщил «МБХ медиа».
Коммерсантъ 11:35
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Космодром Восточный может достроить Минобороны
EastRussia вчера в 21:06
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
Soccer.ru 03:41
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
Автоновости дня 01:31
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12