Шоу-бизнес
РИА НовостиПоклонская подтвердила развод с мужем
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
Футбол
«Зенит» объявил о покупке Караваева
RT на русском 12:24
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками
Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Путин рассказал о бессрочном договоре о дружбе между РФ и Монголией
Бессрочный договор о дружбе выведет отношения между Россией и Монголией на новый уровень.
Вести.Ru 00:56
Футбол
Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля
Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
Sports.ru 12:05
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Хоккей
СКА начал новый сезон с победы над «Металлургом»
Sportbox.RU 12:18
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Футбол
Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер»
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого "Шальке" в "Шахтер", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
РИА Новости 12:53
Наука
Московские ученые назвали новую причину старения кожи
RuNews24.ru 10:26
Теннис
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 20:09
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости вчера в 17:24