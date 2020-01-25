Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Финансы Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Общество На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Политика Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.