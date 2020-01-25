Политика
Газета.RuПоклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.
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Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Финансы
Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
Политика
Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек
Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Политика
Орешкин прокомментировал торговое соглашение между США и КНР
Помощник Президента РФ Максим Орешкин прокомментировал торговое соглашением между США и Китаем, передает корреспондент The Moscow Post.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Здоровье
Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом
В России, по данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано случаев заболевания новым вирусом из Китая.
Здоровье
В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Cамолет X-Plane DARPA: новейшие принципы управления полетом (Scientific American, США) (Scientific American)
Подсказки, содержащиеся в изображении самолета, заставили некоторых авиационных экспертов предположить, что LOUT умеет скрываться от радаров благодаря отсутствию у него подвижных аэродинамических элементов, управляющих полетом (плоскостей управления).
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС
Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
Армия и оружие
Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)
Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
Футбол
Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»
В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».