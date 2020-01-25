Политика

Газета.RuГазета.RuПоклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.
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Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

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Поклонская пожелала Зеленскому в день рождения вместе «выкинуть мертвечину»

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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