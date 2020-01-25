Политика
Газета.RuПоклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.
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Спорт
Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира
В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Общество
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 18 человек
Минимум 18 человек погибли и 553 пострадали во время землетрясения на востоке Турции, заявил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ
Российская танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Общество
Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
Политика
Дмитрий Козак собирается в новый подход на Украину
Как может измениться политика Москвы в отношении Киева и Донбасса после ухода Владислава Суркова Куратор Украины и Донбасса Владислав Сурков написал прошение об отставке.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Наука
Священная клюшка
Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Энергетика
Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы
Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.