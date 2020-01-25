Политика
Вестник КавказаПоклонская поздравила Зеленского по-украински
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Она призналась, что хотела бы стать российским послом на Украине и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло.
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Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Гаджеты
Intel выпустит новые мобильные и настольные процессоры только в середине марта
Как известно, Intel готовит к выпуску настольные процессоры Comet Lake в исполнении LGA 1200 и мобильные высокопроизводительные CPU этого же семейства.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.
Гаджеты
Apple готовится представить бюджетный iPhone
Компания Apple приготовила любителям «яблочных» гаджетов приятный сюрприз: с февраля корпорация планирует приступить к выпуску бюджетного iPhone.
Армия и оружие
Российский «Искандер-М» оказался ядерным
Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
Здоровье
В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом
В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Здоровье
Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Авто
В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации авто
При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Экономика
Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Спорт
Появился реальный повод купить PlayStation 5 на старте
Источники уже сообщали, что у игровой консоли PlayStation 5 будет большое преимущество перед Xbox Series X, так как консоль Sony получит эксклюзивные игры на момент запуска в этом году, а пользователям платформы Microsoft придется довольствоваться мультиплатформенными проектами до 2021 года.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Музыка
Песню о мужской дружбе записал Сапожников с депутатом, врачами и представителями диаспор
Песня о мужской настоящей дружбе, которая не пропадает даже среди тех, кто уезжает из Читы.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Политика
«Единая Россия» 27 января рассмотрит поведение главы Чувашии
Комиссия «Единой России» по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева 27 января.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.