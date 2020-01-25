Политика
Газета.RuПоклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.
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Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Единоборства
Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом
Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Происшествия
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Хоккей
Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол
Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Футбол
«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в контрольном матче
"Зенит" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре уступил "Зальцбургу" - 3:6. Александр Кокорин снова вывел команду на поле в качестве капитана.
Общество
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
Политика
Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Политика
Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.
Киберспорт
Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск
Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе OG Анатан ana Фам снова покинул основной ростер команды.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Политика
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
В Красноярске арестовали организаторов порно студии с подростками
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Кино