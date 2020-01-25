Политика
Газета.RuПоклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крым Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения и пожелала ему выкинуть всю "мертвечину" из своей страны.
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Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Культура
Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Игры
28 января для 5-летней Batman: Arkham Knight на PS4 выйдет новый костюм
Rocksteady объявила дату выпуска костюма «Тёмного рыцаря Земли-2» для Batman: Arkham Knights на PS4 — 28 января.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новой любви
Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
Космос
Астронавты с МКС вышли в космос для ремонта спектрометра
Астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос для ремонта оборудования.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Политика
Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Политика
Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Экономика
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Музыка
На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира
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