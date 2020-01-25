Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

Здоровье Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Футбол Лидер Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» В матче 19-го тура чемпионата Германии «быки» играли на выезде во Франкфурте против местного «Айнтрахта» и уступили сопернику со счетом 0:2. Автором первого гола на 48-й минуте матча стал Альмами Туре, а на 4-й добавленной минуте окончательный счет установил Филип Костич.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Шоу-бизнес Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Спорт Отец французского биатлониста Клода без вести пропал в Канаде Отец французского биатлониста Фабьена Клода Жиль оказался в числе пяти человек, пропавших без вести в результате инцидента на озере в Канаде.