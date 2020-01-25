Политика
REGNUMПоклонская поздравила Зеленского с днём рождения
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Здоровье
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Футбол
Лидер Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту»
В матче 19-го тура чемпионата Германии «быки» играли на выезде во Франкфурте против местного «Айнтрахта» и уступили сопернику со счетом 0:2. Автором первого гола на 48-й минуте матча стал Альмами Туре, а на 4-й добавленной минуте окончательный счет установил Филип Костич.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
Политика
СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе
Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
При землетрясении в Турции погибли более 20 человек
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Здоровье
Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока
Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Фигурное катание
Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Спорт
Отец французского биатлониста Клода без вести пропал в Канаде
Отец французского биатлониста Фабьена Клода Жиль оказался в числе пяти человек, пропавших без вести в результате инцидента на озере в Канаде.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Наука
Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку
Ученые выдвинули гипотезу о том, что рак может передаваться от человека к человеку.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Здоровье
В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Армия и оружие
Как НАТО готовит Европу к войне с Россией
Большая часть сил прибудет из США во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию, потом начнется переброска войск в Польшу и страны Балтии.