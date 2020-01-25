Политика
REGNUMПоклонская поздравила Зеленского с днём рождения
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Политика
В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Политика
Иран выдвинул новую версию крушения украинского Boeing 737
Депутат иранского меджлиса Ахмад Алирезабейги сообщил о новой версии крушения украинского самолёта.
Космос
Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе
Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Футбол
Линекер призвал уволить Сетьена после поражения в Валенсии
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Барселоны» в матче 21-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2). Британец призвал уволить главного тренера каталонцев.
Армия и оружие
США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
Наука
Повреждения ДНК могут восстанавливать сперматозоиды
Исследователи из Нью-Йоркского, Техасского и Колумбийского университетов выяснили, что эти гены могут восстанавливать ДНК и защищать целостность генетической информации, которая будет передана следующему поколению.
Футбол
Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Здоровье
Названы признаки высокого уровня сахара в крови
Специалисты назвали признаки повышенного уровня сахара в крови, который может негативно сказываться на здоровье человека.
Футбол
Тарасов забил первый гол за «Рубин» в победном матче против «Слована»
Кино
Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби
Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Госдума приняла в первом чтении поправку к Конституции
Ранее «Живая Кубань» писала, что Путин внес в парламент проект закона о поправках к Конституции.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita назвало прошедший международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.
Общество
Текущий январь может стать самым теплым за последние 200 лет
Текущий январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Экономика
Второй морской порт на Украине официально передан в концессию
Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Энергетика
Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы
Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Армия и оружие
США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия
В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.