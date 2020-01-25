Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

Происшествия В Турции возросло число погибших при землетрясении Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.

Политика В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.

Космос Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.

Фигурное катание Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.

Футбол Линекер призвал уволить Сетьена после поражения в Валенсии Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Барселоны» в матче 21-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2). Британец призвал уволить главного тренера каталонцев.

Наука Повреждения ДНК могут восстанавливать сперматозоиды Исследователи из Нью-Йоркского, Техасского и Колумбийского университетов выяснили, что эти гены могут восстанавливать ДНК и защищать целостность генетической информации, которая будет передана следующему поколению.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Здоровье Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Энергетика Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.