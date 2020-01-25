Политика

REGNUMREGNUMПоклонская поздравила Зеленского с днём рождения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

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Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

REGNUM10:32
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Наталья Поклонская
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Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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