Политика
REGNUMПоклонская поздравила Зеленского с днём рождения
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Общество
Жителям Подмосковья обещают, что зима придет в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что февраль будет холоднее января.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
Армия и оружие
США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Технологии
До 100 Гбит/с: оператор NTT DoCoMo рассказал о возможностях сетей 6G
Фотографии Reuters В официальных документах NTT DoCoMo говорится, что сети 6G обеспечат пропускную способность до 100 Гбит / с. Для сравнения: максимально возможная теоретическая скорость передачи данных для 5G определена на уровне 20 Гбит / с. Сервисы шестого поколения будут обладать задержками менее 1 мс.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Биатлон
Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Победой сборной Франции завершился сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Словении.
Происшествия
У вернувшегося из Китая российского школьника заподозрили коронавирус
Коронавирус заподозрили у 13-летнего школьника, который возвращался из Пекина в Москву.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Хоккей
«Йокерит» отыгрался с 0:3 и обыграл «Куньлунь»
Финский «Йокерит» в родных стенах обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Губернатор Забайкалья прочел рэп в День студента
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Армия и оружие
США начали разработку средств перехвата гиперзвукового оружия
Пентагон договорился с американской Northrop Grumman о разработке технологии, которая поможет создать средства борьбы с гиперзвуковым оружием.
Происшествия
Под Оренбургом столкнулись машина скорой помощи и девять автомобилей
Авария с участием машины скорой помощи и еще девяти автомобилей произошла в субботу на трассе в Оренбургской области, различные травмы получили три человека.
Происшествия
Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Происшествия
На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку
Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Футбол
Лидер Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту»
В матче 19-го тура чемпионата Германии «быки» играли на выезде во Франкфурте против местного «Айнтрахта» и уступили сопернику со счетом 0:2. Автором первого гола на 48-й минуте матча стал Альмами Туре, а на 4-й добавленной минуте окончательный счет установил Филип Костич.