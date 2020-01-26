Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Здоровье Стали известны первые симптомы китайского коронавируса Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.

Экономика ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.

Общество Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Происшествия На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

Общество Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Экономика Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.

Политика Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.

Политика NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.

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Политика «Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.

Экономика Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года «Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.