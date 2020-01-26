Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
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Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

РИА Новостивчера в 10:54

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Газета.Ruвчера в 11:13

Поклонская призвала проверить источники доходов главы Чувашии

REGNUMвчера в 11:33

Поклонская заинтересовалась доходами «шутника» Игнатьева

Вести.Ruвчера в 12:05

«Полная проверка доходов и расходов»: Поклонская предложила всех зазнавшихся чиновников «раздеть» до трусов

Царьградвчера в 12:07

Поклонская призвала проверить источники дохода главы Чувашии

News.ruвчера в 11:49

Поклонская призвала проверить все источники дохода главы Чувашии

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
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Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
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Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
DP.RU 02:01
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда 25 января в 23:38
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В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
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Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
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Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
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Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

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Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости 25 января в 19:23
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Происшествия

В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Интерфакс 00:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
ТАСС вчера в 22:17
Политика

«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.
Пятый канал 23 января в 21:30
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.
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В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:09
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Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь

"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Народные новости вчера в 23:27
Армия и оружие

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Вести.Ru вчера в 12:22
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
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Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая

Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
РИА Новости 01:00
Общество

Алена Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала

Известная телеведущая Алёна Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала.
OAnews вчера в 03:50
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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