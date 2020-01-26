Политика
РИА НовостиПоклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Политика
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Происшествия
В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Политика
«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Авиакомпания UTair откажется от самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания UTair частично откажется от самолетов Boeing 737 MAX.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь
"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Общество
Алена Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала
Известная телеведущая Алёна Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала.