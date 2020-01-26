Политика

Газета.RuГазета.RuПоклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

РИА Новости10:54

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Газета.Ru11:13

Поклонская призвала проверить источники доходов главы Чувашии

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Поклонская заинтересовалась доходами «шутника» Игнатьева

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«Полная проверка доходов и расходов»: Поклонская предложила всех зазнавшихся чиновников «раздеть» до трусов

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Поклонская призвала проверить источники дохода главы Чувашии

News.ru11:49

Поклонская призвала проверить все источники дохода главы Чувашии

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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