Политика
Газета.RuПоклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Происшествия
Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины
Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
Футбол
«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Экономика
Обсуждается введение налога на пенсию в России
Обсуждается вариант налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за выход из новой пенсионной системы.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями
Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Общество
В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС
Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Наука
Виагра может избавить от незапланированного кесарева сечения
Действующее вещество виагры оказалось эффективным при родах для исключения процедуры кесарева сечения.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
Общество
Подруга Маркл: принц Гарри не был счастлив в королевской семье
Маркл убеждена, что принц Гарри не был счастлив в королевской семье. Но она уверена, что ее любовь поможет принцу Гарри стать успешным.
Здоровье
Ограничение продажи и потребления никотиносодержащей продукции обсудили в облдуме Магадана
В Магаданской областной Думе обсудили законопроекты, ограничивающие оборот никотиносодержащей продукции – снюсов, снаффов и их аналогов.
Футбол
Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»
Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
Общество
Численность населения России сокращается второй год подряд
В ведомстве отмечают, что численность населения сократилась почти на 100 тысяч человек за период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года.
Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.