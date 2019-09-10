Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

с чего всё началось

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке. Как передает РИА Новости, парламентарий считает, что слова Сенцова означают, что он боится.

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

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