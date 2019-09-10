Политика
Вести.RuПоклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке. Как передает РИА Новости, парламентарий считает, что слова Сенцова означают, что он боится.
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с чего всё началось
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.РИА Новости08:09
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Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания
Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.
RT на русском 11:27
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Единоборства
Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко придумал новую версию боёв без перчаток Universal World Fight (UWF).
78.ru 09:18
Авто
В России начали принимать заказы на обновленный Lexus RX
10 сентября дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный кроссовер RX.
без руля.ру 09:29
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Музыка
Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».
АБН 10:42
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Шоу-бизнес
Следственный комитет заинтересовался смертью Элины Быстрицкой
Экспресс газета 12:38
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
В новой Раде поймали первого «кнопкодава»
В новоизбранной Верховной Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства» — за себя и за своего коллегу проголосовал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.
Украина.ру 10:59
Авто
Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов
Автомобиль получил платформу D7x, которая представляет собой доработанную (95% новых деталей) платформу от модели Ladn Rover Discovery.
Популярная механика 07:06