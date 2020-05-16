Политика
РИА НовостиПоклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" заявил, что состав Украины могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
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Искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно.
— Наталья Поклонская, российский политикURA.Ru 14:50
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.РИА Новости12:31
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Общество
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На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
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Autosport.com.ru 14 мая в 03:20
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Компания SpaceX отложила пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink, который планировался на воскресенье, 17 мая.
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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Шальке»
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Bimru.ru вчера в 06:05
Происшествия
«Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в нефтепровод «Дружба»
АО "Укртранснафта" заявила в субботу о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области, правоохранители возбудили уголовное дело.
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Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас засняли страстный поцелуй на видео
Сладкая парочка засняла свой страстный поцелуй на видео, которое стало частью нового клипа рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем мир закончится»).
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Происшествия
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В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии.
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Lenta.ru 08:59
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
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РИА Новости вчера в 21:18
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
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Известия вчера в 20:46
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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RT на русском вчера в 03:23
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Политика
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Среди гражданского персонала выявлено 390 человек, заражённых COVID-19. За всё время заболело коронавирусом почти 3,3 тыс. человек.
News.ru 13:56
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
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Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru 14 мая в 09:19