Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПоклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины

Зампред ГД по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины.
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Наталья Поклонская
Искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно.
— Наталья Поклонская, российский политикURA.Ru вчера в 14:50
с чего всё началось

Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.
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