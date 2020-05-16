Политика
Экономика сегодняПоклонская призвала не делать прогнозов о распаде Украины
Зампред ГД по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины.
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Искренно люблю Россию и Украину, поэтому убеждена в необходимости смены риторики по отношению друг к другу. Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно.
— Наталья Поклонская, российский политикURA.Ru вчера в 14:50
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины, чтобы не подливать масла в огонь в и без того напряженные российско-украинские отношения.РИА Новостивчера в 12:31
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Поклонская раскритиковала сенатора РФ из-за слов о распаде Украины
Московский Комсомолецвчера в 15:16
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Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik вчера в 11:04
Армия и оружие
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Луганск, 17 мая 2020, 00:37 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результат обстрела со стороны украинских боевиков погиб сотрудник Народной милиции ЛНР.
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