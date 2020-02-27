с чего всё началось

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Происшествия Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей В четверг днем в сочинском поселке Лазаревское из-за шторма водолазам пришлось прекратить поиски пропавших в морской акватории подростков, которых ищут вторые сутки.

Религия Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Предстоятели шести церквей обсудили раскол в православном мире Вчера поздно вечером в Аммане прошла закрытая встреча глав и представителей шести поместных православных церквей, на которой иерархи обсудили угрозу раскола православного мира после создания Константинопольским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).

Экономика ФНС заблокировала счет российского подразделения Google Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Путин назвал способы предотвращения «утечки мозгов» из России Предотвратить «утечку мозгов» из России можно двумя способами, один из которых применялся в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Финансы Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.

Политика Памфилова разъяснила поправки об интернет-голосовании по Конституции Глава ЦИК Элла Памфилова разъяснила поправки об электронном голосовании по плебисциту, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Происшествия Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети» Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Культура Хидео Кодзима получит наивысшую награду BAFTA Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр.

Происшествия Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.