СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.

с чего всё началось

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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