Общество

РБКРБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.
РИА Новостивчера в 13:38

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Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак

Газета.Ruвчера в 17:05

Поклонская: инцидент с Собчак в монастыре вызывает сожаление

News.ruвчера в 13:48

Ксении Собчак повезло, что из монастыря ее просто выгнали

Комсомольская правдавчера в 14:55

Поклонская оценила конфликт Собчак в женском монастыре на Урале

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Поклонская: инцидент с Собчак в монастыре вызывает сожаление

НТВвчера в 13:52

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБКвчера в 15:32

Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

Вести.Ruвчера в 13:45
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
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Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
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Шоу-бизнес

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
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Общество

Себестоимость ракеты «Ангара» планируют снизить на 3 млрд рублей

ТАСС вчера в 18:45
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

Доктор Мясников научил определять родинку, способную стать меланомой

О признаках распознавания рассказал телеведущий, главврач московской больницы № 71 Александр Мясников в эфире канала «Россия» 28 июня.
ИА Красная Весна вчера в 03:59
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Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
8,8K
Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
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Политика

Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах

Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru вчера в 08:46
Общество

Массовые мероприятия разрешили проводить на Сахалине

Согласно указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе с 26 июня разрешены массовые мероприятия.
EastRussia вчера в 22:13
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
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Здоровье

В Приморье зафиксировано 42 летальных случая пациентов с коронавирусом

Владивосток, 29 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Приморье отмечается на протяжении нескольких дней снижение количества выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
2
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,5K
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
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Энергетика

На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России

Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России.
ТАСС 27 июня в 14:00
29
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка

В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде.
URA.Ru вчера в 12:58
7
Политика

Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши

Газета.Ru вчера в 16:43
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Шоу-бизнес

Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре

В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.
Дни.ру вчера в 10:05
Экономика

Пенсионерам рассказали, как получить льготы на услуги ЖКХ

Малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ.
URA.Ru вчера в 19:37
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Футбол

Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 15:36
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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