Общество
РБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.РИА Новостивчера в 13:38
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча, прошедшая в субботу в городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 15:22
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
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Себестоимость ракеты «Ангара» планируют снизить на 3 млрд рублей
ТАСС вчера в 18:45
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
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Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Доктор Мясников научил определять родинку, способную стать меланомой
О признаках распознавания рассказал телеведущий, главврач московской больницы № 71 Александр Мясников в эфире канала «Россия» 28 июня.
ИА Красная Весна вчера в 03:59
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах
Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru вчера в 08:46
Общество
Массовые мероприятия разрешили проводить на Сахалине
Согласно указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе с 26 июня разрешены массовые мероприятия.
EastRussia вчера в 22:13
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Здоровье
В Приморье зафиксировано 42 летальных случая пациентов с коронавирусом
Владивосток, 29 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Приморье отмечается на протяжении нескольких дней снижение количества выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:32
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Энергетика
На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству страны ввести компенсационные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, произведенных в России.
ТАСС 27 июня в 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина избил велосипедиста на глазах у ребенка
В Екатеринбурге 27 июня мужчина напал на велосипедиста с ножом за то, что тот не смог объехать ребенка на велосипеде.
URA.Ru вчера в 12:58
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.
Дни.ру вчера в 10:05
Экономика
Пенсионерам рассказали, как получить льготы на услуги ЖКХ
Малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ.
URA.Ru вчера в 19:37
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09