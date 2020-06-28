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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.В источнике
Наталья Поклонскаяроссийский политик
Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съёмочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо.
С чего всё началось

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.
РИА Новостивчера в 13:38
Подробнее о событии

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБКвчера в 15:32

Ксении Собчак повезло, что из монастыря ее просто выгнали

Комсомольская правдавчера в 14:55

Поклонская: инцидент с Собчак в монастыре вызывает сожаление

НТВвчера в 13:52

Поклонская оценила конфликт Собчак в женском монастыре на Урале

URA.Ruвчера в 14:30

Поклонская: инцидент с Собчак в монастыре вызывает сожаление

News.ruвчера в 13:48

Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

Вести.Ruвчера в 13:45

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РИА Новостивчера в 13:38
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В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
РИА Новостивчера в 07:47
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Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО

Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО — лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.
Lenta.ruвчера в 14:18
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:23
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В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известиявчера в 06:14
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru27 июня в 06:22
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На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову

Жители острова Ситка (остров Баранова), который входит в состав Аляски, требуют перенести статую русского завоевателя Михаила Баранова, установленную на острове в 1989 году, в менее заметное место, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru27 июня в 05:37
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