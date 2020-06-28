Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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