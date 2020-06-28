Общество
РБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Энергетика
Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве
Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.
Интерфакс 00:36
Экономика
Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года
В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года.
Южный Федеральный 02:22
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В Башкирии из-за коронавируса перенесли открытие пришкольных лагерей
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенести даты открытия пришкольных лагерей.
Башинформ 01:20
Шоу-бизнес
Чемпионка Европы по гимнастике восхитила фанатов фотографией с пляжа
Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа.
Lenta.ru 01:00
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
Происшествия
В Тамбовской области выявили 44 носителя коронавируса
Тамбов, 29 июня 2020, 09:49 — REGNUM 44 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 29 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 02:49
Кино
Amazon объявила дату выхода второго сезона сериала «Пацаны»
В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Amazon объявила дату выхода второго сезона сериала "Пацаны".
Piter.tv 02:28
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Live24 вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Общество
Шведский эксперт предупредил о последствиях потепления в Сибири
Российская газета 02:35
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 27 июня в 18:18
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
Политика
Журналист ВГТРК в Красноярске уволился, назвав голосование по поправкам «историческим преступлением»
Корреспондент назвал голосование по поправкам в Конституцию РФ «историческим преступлением».
БИЗНЕС Online 02:43
Общество
Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы
Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
Вечерняя Москва 00:13
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 27 июня в 12:03
Технологии
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора
Цифровой платформе, придуманной Сбербанком, не стали прописывать единого оператора Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Общество
Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16