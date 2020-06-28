Общество
РБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Политика
Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
Полит.ру 08:01
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru 21:15
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Кино
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших
Российская газета 26 июня в 05:00
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Происшествия
В Новосибирске от коронавируса скончались трое мужчин и одна женщина
Четыре человека не перенесли болезни. От COVID-19 скончались за сутки трое мужчин: 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет.
Прецедент-Новосибирск 00:39
Финансы
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com вчера в 08:42
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Экономика
Индексы ведущих фондовых бирж 26.06.20
Nikkei 225 22512,08 (+ 252, 29) РТС 1246,74 (– 10,44) FTSE 100 6159,3 (+ 12, 16) DAX 30 12089,39 (– 88,48) DJIA 25015,55 (– 730,05) NASDAQ Composite 9757,22 (– 259,78) По данным агентства Reuters.
Коммерсантъ 18:04
Экономика
Почему созданным до 2004 года компаниям могут отказать в субсидии
По мнению чиновников, у юрлиц старше 2004 года было достаточно времени для сообщения им о виде бизнеса по форме № Р14001 до 01.03.2020 (дата, по состоянию на которую устанавливают соответствие критериям выдачи субсидий).
Время Бухгалтера 26 июня в 09:41
Технологии
Программист назвал TikTok замаскированным под соцсеть сервисом-шпионом
Пользователь Reddit под ником Bangorlol, который называет себя программистом, провел исследование кода TikTok с целью рассмотрения принципа его работы.
РЕН ТВ 16:58
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
В Бурятии новые выплаты получат более 230 тысяч детей
Родители, которые пока не обращались за выплатами в Пенсионный фонд, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.
Ариг Ус 21:52
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Общество
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений
В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Наука
Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось
Evo-rus.com 26 июня в 11:43
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском 22:12