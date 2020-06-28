Общество

РБКРБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

Вести.Ru13:45

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК15:32

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

Lenta.ru14:27

Поклонская оценила инцидент с Собчак в Среднеуральском монастыре

ИА Красная Весна16:15

Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак

Газета.Ru17:05

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

РИА Новости13:38

Собчак сообщила о нападении на свою съемочную группу в монастыре

Ридусвчера в 07:58
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Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

RuNews24.ru 08:29
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Политика

Путин заявил о сдаче тестов на коронавирус раз в три дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью для «Россия 1» рассказал, что сдает тесты на ковид раз в три-четыре дня.
Полит.ру 08:01
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Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru 21:15
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Технологии

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Evo-rus.com 07:07
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
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Кино

Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших

Российская газета 26 июня в 05:00
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
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Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
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Происшествия

За мойку машины на реке Амге водителя привлекут к ответственности

ИА ЯСИА 20:47
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
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Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
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Происшествия

В Новосибирске от коронавируса скончались трое мужчин и одна женщина

Четыре человека не перенесли болезни. От COVID-19 скончались за сутки трое мужчин: 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет.
Прецедент-Новосибирск 00:39
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Финансы

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
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Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
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Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Evo-rus.com вчера в 08:42
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Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
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Экономика

Индексы ведущих фондовых бирж 26.06.20

Nikkei 225 22512,08 (+ 252, 29) РТС 1246,74 (– 10,44) FTSE 100 6159,3 (+ 12, 16) DAX 30 12089,39 (– 88,48) DJIA 25015,55 (– 730,05) NASDAQ Composite 9757,22 (– 259,78) По данным агентства Reuters.
Коммерсантъ 18:04
Экономика

Почему созданным до 2004 года компаниям могут отказать в субсидии

По мнению чиновников, у юрлиц старше 2004 года было достаточно времени для сообщения им о виде бизнеса по форме № Р14001 до 01.03.2020 (дата, по состоянию на которую устанавливают соответствие критериям выдачи субсидий).
Время Бухгалтера 26 июня в 09:41
18
Технологии

Программист назвал TikTok замаскированным под соцсеть сервисом-шпионом

Пользователь Reddit под ником Bangorlol, который называет себя программистом, провел исследование кода TikTok с целью рассмотрения принципа его работы.
РЕН ТВ 16:58
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Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru 18:12
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Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
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Общество

В Бурятии новые выплаты получат более 230 тысяч детей

Родители, которые пока не обращались за выплатами в Пенсионный фонд, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.
Ариг Ус 21:52
Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
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Общество

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Футбол

Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»

ProstoProSport вчера в 15:58
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
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Наука

Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось

Evo-rus.com 26 июня в 11:43
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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском 22:12
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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