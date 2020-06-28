Общество
РБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.РИА Новости13:38
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Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Геймдизайнер показал новые фотографии с намёками на продолжение Прошло почти 8 месяцев с момента выхода Death Stranding на PlayStation 4 и игра через несколько недель появится на PC.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия
Из горящей квартиры в Москве было спасено семь человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
RT на русском 19:18
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых новинок на автосалоне SEMA в Лас-Вегасе 2020 года
Организаторы выставки SEMA 2020 заявляют о возможности и готовности проведения автосалона в Лас-Вегасе в период с 3 по 6 ноября текущего года с соблюдением необходимых мер безопасности.
Новые автомобили 12:48
Политика
Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах
Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.
Вести.Ru 08:46
Политика
Лукашенко обвинил создающие ради наживы вакцину от коронавируса страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил создающие ради наживы вакцину от коронавируса страны в эфире телеканала «Беларусь-1».
Lenta.ru 18:48
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Общество
Эксперт: Грефа уберут, если он будет говорить о сегрегации образования
«Была выработана следующая позиция: если и дальше команда господина Грефа будет продолжать продвигать эту линию, то будет четко высказано пожелание, чтобы ноги его в Министерстве просвещения больше не было, чтобы он близко не подходил», — рассказал эксперт.
ИА Красная Весна вчера в 19:55
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru 09:30
Футбол
«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры
В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета 18:27
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня
Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:42
Политика
МИД Великобритании раскритиковал выход России из механизма ООН
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал неприемлемым выход России из механизма ООН.
News.ru 16:59
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона: всего умерли 500 108 человек.
Lenta.ru 17:24
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52
Происшествия
Экологи Greenpeace заявили о незаконном сбросе воды в Норильске
ИА Красная Весна 06:51
Экономика
Отключение Китая от SWIFT ознаменует крах доллара в мировой торговле
Правительство Китая заявило о подготовке к возможному отказу страны от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS, являющихся основной при проведении платежей в международной торговле.
Вечерний курьер 06:39
Космос
Как выглядит закат на Марсе, Уране и других планетах — необычное видео
Другая анимация показывает изменение цвета в атмосферах более схематично. Белая точка на видео означает местоположение Солнца.
Sputnik Кыргызстан 26 июня в 22:32
Политика
Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку
Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку.
РБК 14:33