Общество

РБКРБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Наталья Поклонская
Насколько мне известно из СМИ, его самого там не было.
— Наталья Поклонская, российский политикИА Красная Весна 16:15
с чего всё началось

Поклонская прокомментировала инцидент с Собчак в монастыре

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.
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Вести.Ru13:45

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Комсомольская правда14:55
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Размер выплаты составляет 1 тысячу рублей, которую можно потратить, например, на несколько походов в продуктовый магазин.
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В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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