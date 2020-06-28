Общество
РБКПоклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление. Об этом «РИА Новости» заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
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Насколько мне известно из СМИ, его самого там не было.
— Наталья Поклонская, российский политикИА Красная Весна 16:15
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление.РИА Новости13:38
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Биатлон
Васильев выступит против всех на выборах президента СБР
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, являющийся президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга, раскритиковал Владимира Драчева и Виктора Майгурова.
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Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
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Общество
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Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
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Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Народные новости 11:34
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
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Lenta.ru 15:19
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
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Общество
Пенсионеры получат деньги на несколько походов в магазин
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Китаец поделился рецептом «самого удивительного» блюда русской кухни
Китайский блогер рассказал своим соотечественникам о «самом удивительном блюде», которое он когда-либо встречал в русской кухне.
Аргументы недели 14:49
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Здоровье
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Shraibikus News 06:14
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Здоровье
Названы главные опасности жары для здоровья
Волгоградская правда 14:18
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
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Армия и оружие
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RT на русском 16:12
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядными устройствами
По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, новые смартфоны iPhone не будут комплектоваться зарядными устройствами.
Газета DAILY 15:43
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
Хоккей
НХЛ планирует проводить по три матча в день в плей-офф
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о планах НХЛ касательно возобновления сезона.
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Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
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Экономика
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В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Goroday.ru 26 июня в 18:22