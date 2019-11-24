Политика
Вести.RuПоклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
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Поклонская защитила Ротару, обвиненную в спонсировании операции ВСУ в Донбассе
Московский Комсомолец03:23
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Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
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Происшествия
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Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте
Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
Компания Loewe извинилась за похожие на одежду узников концлагеря вещи
Loewe удалил фотографии одежды с сайта и убрал её из продажи, пишет РБК.
Транспорт
Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Политика
В Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия
Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге
Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
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В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
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Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.