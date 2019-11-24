Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

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