Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПоклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе

Телепрограмма13:13

Поклонская подтвердила развод с супругом

RT на русском12:36

Наталья Поклонская рассказала о расставании с мужем

Вести Крым10:43

Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе

РИА Новости11:10

Поклонская впервые высказалась о разводе с мужем

Lenta.ru10:50

Поклонская ответила на заявление бывшего мужа о расставании

РБК11:20

«Мной нельзя управлять»: Поклонская рассказала о своем разводе

Комсомольская правда10:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Происшествия

Сингапурцу грозит тюрьма за покупку авиабилета и отказ лететь

В Сингапуре мужчине грозит до двух лет лишения свободы за то, что он купил билет на самолет и не воспользовался им, пишет The Sun.
Известия 19:13
Авто

Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе

Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Авто

Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol

Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Армия и оружие

В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в годы ВОВ

Невские Новости 10:46
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБК 18:00
Наука

В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

N+1 11:41
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Футбол

«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге».
Спорт-Экспресс 16:50
Армия и оружие

Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Футбол

Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

Sportbox.RU 17:26
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Общество

Госдума займется урегулированием гаражного вопроса

По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Происшествия

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Футбол

«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»

Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru 16:20
Армия и оружие

Урок мужества провели для школьников под Тверью

В понедельник, 2 сентября, в Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное" (Калининский район Тверской области) прошел урок мужества для школьников.
РЕН ТВ 08:53
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Авто

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor 04:40
Общество

Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа

Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Политика

В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Футбол

Двоюродный брат Стивена Джеррарда перешел в «Фиорентину»

Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан продолжит карьеру в «Фиорентине».
Спорт-Экспресс 14:19
Кино

Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане

Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Авто

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva

"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Политика

Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

РБК 10:30
Футбол

Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»

РИА Новости 12:15
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Футбол

«Барселона» подписала 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса»

Sport24.ru 18:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное