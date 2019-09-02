Шоу-бизнес
Газета.RuПоклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Политика
Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия 13:56
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери
Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru 05:41
Экономика
Авиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям
Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям.
Пятый канал 04:34
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Автоспорт
ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера
Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.
Чемпионат 16:56
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Происшествия
В аварии с грузовиком на «Сортавале» пострадал один водитель
Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, там столкнулись грузовик и микроавтобус, травмы получил один из водителей.
Мойка78 16:23
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Общество
В трех штатах США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил эвакуацию в ряде округов из-за урагана "Дориан".
Труд 02:40
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Хулио Иглесиаса могут заставить заплатить 314 миллионов долларов
Стало известно, что Хулио Иглесиас – певец и отец Энрике, будучи женатым в 1975 году соблазнил девушку Марию Эдит Сантос, профессионально занимающуюся балетом.
Bimru.ru 17:14
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор 10:20
Общество
Юлия Снигирь и Джуд Лоу представили сериал «Новый папа» в Венеции
Зал долго аплодировал, а у меня стоял ком в горле от того, ЧТО я увидела на экране, – написала Юлия на своей страничке в Instagram, выложив фотографии с премьеры.
Sunmag.me 11:41
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47