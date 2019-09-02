Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПоклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
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Поклонская впервые высказалась о разводе с мужем

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Поклонская ответила на заявление бывшего мужа о расставании

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Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе

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Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе

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Наталья Поклонская рассказала о расставании с мужем

Вести Крым10:43

«Мной нельзя управлять»: Поклонская рассказала о своем разводе

Комсомольская правда10:23

«Это мое решение»: Поклонская прокомментировала развод с мужем

Телеканал 360°11:18
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

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В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
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Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
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Умер режиссер‑документалист Борис Рычков

РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
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Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
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Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Шоу-бизнес

Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери

Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru 05:41
Экономика

Авиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям

Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям.
Пятый канал 04:34
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Автоспорт

ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.
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Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
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Происшествия

В аварии с грузовиком на «Сортавале» пострадал один водитель

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, там столкнулись грузовик и микроавтобус, травмы получил один из водителей.
Мойка78 16:23
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
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Общество

В трех штатах США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил эвакуацию в ряде округов из-за урагана "Дориан".
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Наука

В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб

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Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Шоу-бизнес

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Стало известно, что Хулио Иглесиас – певец и отец Энрике, будучи женатым в 1975 году соблазнил девушку Марию Эдит Сантос, профессионально занимающуюся балетом.
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Александр Розенбаум перенес плановую операцию

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Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
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Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
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Юлия Снигирь и Джуд Лоу представили сериал «Новый папа» в Венеции

Зал долго аплодировал, а у меня стоял ком в горле от того, ЧТО я увидела на экране, – написала Юлия на своей страничке в Instagram, выложив фотографии с премьеры.
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В России изменили правила призыва в армию

В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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