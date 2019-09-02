Шоу-бизнес
Газета.RuПоклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
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