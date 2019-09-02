Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПоклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
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Поклонскую повеселило слово «устаканится», сказанное Соловьевым о разводе

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Комсомольская правда10:23

Поклонская прокомментировала свой развод с мужем

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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