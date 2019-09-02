Шоу-бизнес
Газета.RuПоклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru. По словам Поклонской, она сама приняла решение о разводе и 26 мая подала соответствующее заявление.
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Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Футбол
Председатель совета директоров «Локомотива» — об уходе Фернандеша: «Принято взвешенное решение»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
Sport24.ru 12:14
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
РИА Новости 12:23
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Происшествия
Сотрудник ФБК Ляскин задержан в Москве
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и бывшего координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина задержали в Москве, сообщила в твиттере его пресс-секретарь Елена Слесарева.
Интерфакс 14:17
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.
RT на русском 12:34
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов
Автоновости дня 04:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Общество
Джонсон привел на Даунинг-стрит щенка из приюта
По словам источников издания, пара хотела, чтобы вместе с ней в их резиденции - на Даунинг-стрит - жила собака.
Интерфакс 10:09
Шоу-бизнес
Неожиданно: Кейт Миддлтон и Уильям копируют Меган с Гарри?
После чего Кейт с детьми вышла наружу и там играла с Джорджем, Шарлоттой и малышом Луи поджидая Уильяма.
7Дней.ру 14:00
Экономика
Выходец из АФК «Система» назначен топ-менеджером МТС
В 2018 - 2019 годах Барсегян занимал должность исполнительного директора по правовым вопросам АФК "Система", с 2013 года работал исполнительным вице-президентом комплекса по правовым вопросам АФК "Система".
Finam.Ru 09:45
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Культура
Итоги конкурса «Мой город — мои возможности» подвели в Смольном
Совещание, которое посвятили результатам конкурса «Мой город — мои возможности», в понедельник, 2 сентября, провели в Смольном.
Политика Сегодня 09:09
Общество
Евгений Цыганов показал первое совместное фото со Снигирь из Венеции
Евгений Цыганов опубликовал в Instagram сразу несколько роликов и снимков из Венеции, а еще совместное с Юлией селфи.
Телепрограмма 12:14