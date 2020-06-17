Религия
ИнфоросПоклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). При этом решить этот вопрос должна только РПЦ или другие компетентные органы, передает РИА Новости.
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УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
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Федун может уволить Цорна, если «Спартак» не попадет в еврокубки
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн может быть уволен после окончания нынешнего сезона.
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Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Известия вчера в 10:33
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»
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Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery
Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями.
МИТ вчера в 05:31
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Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
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Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
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В Ивановской области от коронавируса умерла беременная женщина
В Ивановской области от коронавируса умерла беременная женщина. Об этом на брифинге сообщил глава облздрава Артур Фокин.
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В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
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Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК
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В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
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Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Космос
Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году
Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор.
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В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции нового типа установили специальный туннель.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51