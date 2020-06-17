По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). При этом решить этот вопрос должна только РПЦ или другие компетентные органы, передает РИА Новости.

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

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