Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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с чего всё началось

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

Фото В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников.
66.ruвчера в 08:13

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Схиигумен Сергий дал первое интервью и объяснил свой конфликт с РПЦ

Znak.com10:41

Полиция приехала в Среднеуральский женский монастырь после того, как его взяли под охрану казаки

66.ru03:56

Силовики окружили монастырь, захваченный священником. Но штурмовать его не собираются

Телеканал 360°11:05

Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале

Говорит Москва08:19

«Женщины плакали, многие его речь слушали на коленях»: что говорят об отце Сергии прихожане

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ФСБ и МВД приехали в захваченный Сергием монастырь. Повод дали воевавшие на Донбассе казаки

URA.Ru04:23

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости10:47
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На «священном месте» убийства Джорджа Флойда начали крестить людей

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Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Общество

В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений

Власти Вологодской области начнут второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 18 июня, сообщил на заседании штаба по нераспространению коронавирусной инфекции губернатор региона Олег Кувшинников.
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По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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В России больше предпринимателей станут работать по патенту

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
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Фигурное катание

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WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста вчера в 01:00
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В США запасы нефти за неделю выросли до исторического рекорда

В США запасы нефти, не считая стратегический резерв, за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и составили 539,28 млн баррелей, что превышает исторический рекорд, пишет минэнерго страны.
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Поклонская призналась в неверии в пандемию коронавируса

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