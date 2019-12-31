Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну. Соответствующий пост депутат опубликовала в "ВКонтакте".

Энергетика Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Общество Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.

Экономика Пенсии в России повысили на 6,6% Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.

Наука Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.

Игры Игорная индустрия – Европа, США и постсоветское пространство: итоги 2019-го Стоит заранее отметить, что гемблинг 2019 отличился несколькими общими для большинства названных регионов тенденциями – ужесточением рекламного и налогового законодательства, попытками урегулировать новые рынки, в том числе сегмент виртуальных азартных игр, введением и распространением принципов ответственного гемблинга и механизмов их обеспечения.

Политика В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Здоровье Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые изменения, которые происходят со здоровьем после отказа от употребления алкоголя.