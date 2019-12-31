Политика
РИА НовостиПоклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну. Соответствующий пост депутат опубликовала в "ВКонтакте".
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Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию.
— Наталья Поклонская, российский политикРИА Новости вчера в 18:17
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