Политика
РИА НовостиПоклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства.
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Поклонская рассказала о крымчанах, которые до сих пор не могут получить гражданство РФ
Krym.Newsвчера в 06:39
Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму
ИА Крыминформвчера в 02:26
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