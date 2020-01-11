Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства.

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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