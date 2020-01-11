Политика
РИА НовостиПоклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства.
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Поклонская рассказала о крымчанах, которые до сих пор не могут получить гражданство РФ
Krym.Newsвчера в 06:39
Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму
ИА Крыминформвчера в 02:26
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Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты
В Сети появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.
Политика
Иран признал, что сбил украинский самолет
Сегодня Иран признал, что непреднамеренно сбил украинский пассажирский самолёт, который он ошибочно принял за угрозу во время военных действий с США, совершив таким образом драматический поворот от полного отрицания своей вины.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Общество
Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана
Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Политика
В Абхазии после протестов завели уголовное дело о массовых беспорядках
Прокуратура в Абхазии завела уголовное дело о массовых беспорядках (статья 206 УК) из-за захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме.
Происшествия
Притворявшуюся мальчиком британку приговорили за изнасилование девочек
В Лондоне 21-летнюю Джемму Уоттс, которая притворялась юношей и совращала девочек-подростков, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Здоровье
Врачи назвали шесть причин делать приседания
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Футбол
Кристал Пэлас — Арсенал 1:1
«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Космос