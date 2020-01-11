Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости08:05

Поклонская рассказала о крымчанах, которые не могут получить российское гражданство

Крым 24вчера в 02:28

Крымчане жалуются Поклонской на невыдачу паспортов

Аргументы неделi. Крымвчера в 04:53

Некоторым крымчанам проблематично получить российский паспорт – Поклонская

SM Newsвчера в 03:02

«Стыдно было слушать»: Поклонская завила о проблемах крымчан с получением российского паспорта

Царьградвчера в 02:59

Поклонская рассказала о крымчанах, которые до сих пор не могут получить гражданство РФ

Krym.Newsвчера в 06:39

Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму

ИА Крыминформвчера в 02:26
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
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В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости 13:06
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Политика

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
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Происшествия

В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ

В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
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Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море

Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот находился в северной части Аравийского моря.
Газета.Ru вчера в 13:02
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Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.
Lenta.ru 13:03
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня 09 января в 05:41
Политика

Президент Ирана попросил прощения у украинцев за сбитый самолет

Росбалт 13:14
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
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В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru 13:02
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Культура

Назван лучший турецкий актер нового сезона

Rusturkey.com 08 января в 22:04
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Авто

Changan представит новый кроссовер на женевском автосалоне

Компания Changan представит на автосалоне в Женеве в марте 2020 года новый кроссовер Uni-T. Об этом сообщил сайт «Авторевю».
Телеканал 360° вчера в 13:13
Хоккей

МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Красная весна 05:07
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
РБК 11:17
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Технологии

Робокот MarsCat стал доступен для продаж в Китае

Китайские изобретатели представили уникального робокота за 700 долларов, который распознает голос хозяина и меняется в зависимости от его поведения.
iReactor вчера в 12:16
Общество

Из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных

По данным исследования, проведенного университетом Сиднея, во время лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных, сообщает РИА Новости.
Православие и Мир 09 января в 05:33
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru 11:36
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

Аргументы недели вчера в 13:15
Политика

«Медуза»: в Кремле хотят создать партии Шнурова, Дудя и Прилепина

Издание утверждает, что в Кремле также рассчитывают создать оппозиционные партии, которые возглавят музыкант Сергей Шнуров и YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь.
Агентство Телеграф 06:34
Наука

Растения манипулируют круглыми червями, используя их же феромоны

Ученые из Института Бойса Томпсона выяснили, что растения не просто воспринимают и имитируют «запах» нематод.
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РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

Интерфакс 07:28
Армия и оружие

Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных

Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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