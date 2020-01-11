Политика

Lenta.ruLenta.ruПоклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сотни крымчан до сих пор не могут получить российские паспорта. За помощью к парламентарию обратились около 60 человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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