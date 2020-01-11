Политика
Lenta.ruПоклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сотни крымчан до сих пор не могут получить российские паспорта. За помощью к парламентарию обратились около 60 человек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением российских паспортов в Крыму
ИА Крыминформвчера в 02:26
Поклонская рассказала о крымчанах, которые до сих пор не могут получить гражданство РФ
Krym.Newsвчера в 06:39
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