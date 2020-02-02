Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Наталья Поклонская снялась в фотосессии а-ля Голливуд

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Поклонская опубликовала снимки с «голливудской» фотосессии

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Поклонская снялась в голливудской фотосессии: "Я крымская "няш-мяш"

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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

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«Крымская няш-мяш» вместо «злючего прокурора»: Поклонская поделилась женственными фото

Царьград03:09
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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