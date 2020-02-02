Шоу-бизнес
РИА НовостиПоклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США
Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили награду Гильдии сценаристов США в номинации "лучший оригинальный сценарий" за фильм "Паразиты".
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Происшествия
Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области
На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Общество
В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом
В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Футбол
Иванович назвал болельщиков «Зенита» уникальными
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Космос
Солнцестояние. Почему тормозится создание национальной Службы космической погоды?
Два аппарата начнут службу в обсерваториях Иркутского государственного университета, Института солнечно-земной физики СО РАН, Дальневосточного отделения РАН в Уссурийске, а также на Кубе.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом».
Хоккей
Пастрняк вновь вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, обойдя Овечкина
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом в матче с «Миннесотой» (6:1). На его счету стало 38 шайб в 53 играх нынешнего сезона, что позволило хоккеисту вновь выйти в лидеры снайперской гонки.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Авто
Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta
Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
Футбол
Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт
На 38-й минуте матча бразилец был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Гаджеты
Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7
Как сообщает ToDay News Ufa, после очередного общедоступного обновления Windows 7 у многих пользователей начались проблемы – обои рабочего стола сменились черным цветом.