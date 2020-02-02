Шоу-бизнес
РИА НовостиПоклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
В Забайкалье рассказали об условиях лечения пациента с коронавирусом
Как передаёт ТАСС, таким образом в Минздраве региона прокомментировали информацию о поступлении жалобы от пациента с коронавирусом, гражданина Китая Вана Юньбина, находящегося в инфекционной больницы Читы.
Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии
В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание управляемой противотанковой ракеты, выпущенной террористами в движущийся танк Т-90А в Сирии.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
«Яндекс.Музыка» рассказал о самых популярных песнях 2019 года
Рекордсменом по повторным прослушиваниям в 2019 году стала песня NBA группы RSAC. Об этом 2 февраля сообщает сервис «Яндекс.Музыка».
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон рассталась с голливудским кинопродюсером Джоном Питерсом.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Футбол
Антон Миранчук травмировал голеностоп
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Футбол
АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити»
Происшествия
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой
При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Культура
«Дерзкая и жёсткая»: Ксения Милас в качестве ведущей «Ревизорро» переплюнула Елену Летучую
"Пацанка" Ксения Милас стала ведущей нового сезона "Ревизорро" На телеканале "Пятница" стартовал новых сезон сверхпопулярного "Ревизорро".
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» продолжаются в белорусской деревне Дуличи.
Футбол
Как «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
«Спартак» обыграл «Ростов» во встрече Кубка Париматч Премьер со счётом 2:1. Первый тайм закончился без забитых мячей, а во втором победу красно-белым принёс оформивший дубль Резиуан Мирзов.
Музыка