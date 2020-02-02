Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

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