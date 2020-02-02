Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook. На снимке парламентарий предстала в деловом костюме, блузке тигрового окраса и черных сапожках. При этом бывший прокурор Крыма сделала себе макияж и прическу.

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