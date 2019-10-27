Политика
URA.RuПоклонская указала Зеленскому на истинных врагов Украины
Поклонская пожелала Зеленскому удачи и понадеялась на то, что ему удастся добиться достижения мира в Донбассе и на всей территории Украины. По мнению российского парламентария, у политика есть на это все шансы. Именно националистические батальоны Поклонская и считает настоящими врагами Украины.
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«Махновщина»: Поклонская прокомментировала конфликт Зеленского с украинскими националистами
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