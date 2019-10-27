Политика

URA.RuURA.RuПоклонская указала Зеленскому на истинных врагов Украины

Поклонская пожелала Зеленскому удачи и понадеялась на то, что ему удастся добиться достижения мира в Донбассе и на всей территории Украины. По мнению российского парламентария, у политика есть на это все шансы. Именно националистические батальоны Поклонская и считает настоящими врагами Украины.
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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

РИА Новости13:16

«Махновщина»: Поклонская прокомментировала конфликт Зеленского с украинскими националистами

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Поклонская указала Зеленскому на истинных врагов Украины

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Поклонская рассказала про истинных противников Украины

Lenta.ru14:37

Поклонская призвала Зеленского раскрыть истинных врагов Украины

РЕН ТВ14:48
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