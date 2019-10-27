Политика
РИА НовостиПоклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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«Махновщина»: Поклонская прокомментировала конфликт Зеленского с украинскими националистами
Московский Комсомолец12:07
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