Политика
РИА НовостиПоклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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«Махновщина»: Поклонская прокомментировала конфликт Зеленского с украинскими националистами
Московский Комсомолец12:07
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Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 вчера в 23:24
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Джака послал болельщиков «Арсенала»
По информации английских СМИ, уходя с поля Гранит несколько раз произнёс оскорбление, послав болельщиков.
Евро-футбол.ру 15:22
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В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Общество
Медведев обратил внимание на штрафы за небольшое превышение скорости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изучить вопрос о новых штрафах для отечественных автомобилистов.
Piter.tv 25 октября в 10:58
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Политика
Россиянки, сбежавшие из сирийских лагерей, просят Путина о помощи
Новые Известия 13:01
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Общество
Тысячи человек вышли на акцию в поддержку единства Испании в Барселоне
Тысячи сторонников единства Испании вышли на демонстрацию в Барселоне.
РЕН ТВ 07:25
Финансы
Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара
В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Lenta.ru вчера в 15:26
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 25 октября в 16:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 25 октября в 05:27
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
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Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском 11:35
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33