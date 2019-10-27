Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

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«Махновщина»: Поклонская прокомментировала конфликт Зеленского с украинскими националистами

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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