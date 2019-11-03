Проблемы на Украине стали возможны из-за амбиций предыдущей власти, которая не беспокоилась о благополучии граждан. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская указала на виновных в проблемах Украины

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