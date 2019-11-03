Политика
Lenta.ruПоклонская указала на виновных в проблемах Украины
Проблемы на Украине стали возможны из-за амбиций предыдущей власти, которая не беспокоилась о благополучии граждан. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
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Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
NewInform вчера в 16:45
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 20:04
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Политика
Ахмеда Билалова отпустили под залог в США
Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США.
Piter.tv 01 ноября в 12:15
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Газета.Ru вчера в 16:26
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Футбол
В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик
Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.
Gazeta.SPb вчера в 03:13
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 09:06
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 09:01
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Наука
Ученые выяснили, почему не гниет паутина
Подведя итоги экспериментов ученые заявили, что паутина обладает бактериостатическими свойствами, что позволяет не гнить паутине и жертве паука в коконе.
Газета DAILY 31 октября в 05:48
Футбол
«Унион» дожал «Герту» на последних минутах матча
Встреча проходила при преимуществе хозяев, но единственный гол был забит только на 87-й минуте. Себастьян Полтер реализовал удар с «точки».
Sport24.ru вчера в 15:30
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ вчера в 18:59
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 01 ноября в 15:12
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 18:40
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец вчера в 15:13
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 19:43
Общество
Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между двумя странами.
Комсомольская правда вчера в 23:07