Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
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Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

News.ru11:36

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру11:34

Поклонская дала интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону

Obzor.io10:16

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

РИА Новости11:22

Поклонская дала интервью украинскому телеведущему

Аргументы недели11:44

Поклонская три часа пыталась убедить украинского журналиста, что Крым – это Россия

ИА Крыминформ10:27

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru11:26
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Происшествия

Не менее 19 человек погибли во время военных учений в Иране

Во время учений в Оманском заливе иранский эсминец по ошибке обстрелял другой военный корабль, в результате чего погибли 19 человек, заявили в пресс-службе Военно-морских сил армии Ирана.
Газета.Ru 07:16
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Экономика

Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки

Москва, 11 мая 2020, 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки.
REGNUM 09:43
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

Путин поручил установить федеральную доплату для соцработников

Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников.
Известия 09:39
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
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Политика

Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней.
Известия вчера в 10:01
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Экономика

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:30
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Здоровье

Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая

Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Кино

Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство

СМИ узнали, что правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране, сообщает Deadline.
РИА Новости 09 мая в 20:00
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
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Футбол

УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России

В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times.
Спорт день за днем 10:38
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ 07:34
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Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

Режим самоизоляции для населения в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова продлен до 31 мая.
РИА Новости 08:53
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
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Игры

Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году

Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
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Общество

В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки

Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC.
Ведомости 07:26
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
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Футбол

Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Аргентине

Как сообщает TyC Sports, Месси перевел 500 тысяч евро фонду Гаррахана, который разделил средства на восемь аргентинских больниц.
Sports.ru 11:29
Политика

Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям

Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
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Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
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Общество

Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса.
РБК 10:07
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Общество

В Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года. Член фракции «Единая Россия».
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Гордон Дмитрий
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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